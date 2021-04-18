فاس..إعتقال11شخصا خرقوا قرار الحظر وأدوا صلاة التراويح بالشارع العام

اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة فاس،11 شخصا، خرجوا للمطالبة بفتح المسجد لأداء صلاة التروايح بمنطقة زواغة ، أمس السبت 17 أبريل، وذلك بسبب خرقهم لحظر التنقل لليلي خلال شهر رمضان.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث، أن الموقوفين، رفضوا الامتثال لتعليمات السلطة المحلية وعناصر الأمن، التي طالبتهم بالتزام بيوتهم وأداء صلاة التراويح في بيوتهم، ما أدى إلى إيقافهم واقتيادهم إلى. مقر الشرطة.

وتقرر وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تُشرف عليه النيابة العامة، في انتظار مثولهم أمامها، ومن ثم إحالتهم على المحكمة لمتابعتهم حول المنسوب إليهم ومن بينها العصيان.

هذا، ويشهد محيط مسجد “أهل الله” بحي الفتح بمنطقة “زواغة” حالة استنفار أمني في هذه اللحظات، وذلك لفرض حظر التنقل الليلي الذي أشرت عليه الحكومة طيلة شهر رمضان كاجراء وقائي ضد تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر ان مقطع فيديو كان قد انتشر أمس السبت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاحتماعي ،يوثق لعشرات الأشخاص وهم يؤدون صلاة التراويح بالشارع العام ، في خرق واضح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

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