أطر الإدارة التربوية يواصلون احتجاجاتهم لتحقيق مطالبهم
سعيد امزازي

“هبة بريس” تكشف عن آخر مستجدات التسريب الصوتي للوزير أمزازي

2021-04-18 / 8:51 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد وضع شكاية في موضوع التسريب الأخير للمكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين شخص ادعى أن اسمه “طارق”، والتي تفاعل معها الوزير بحسن نية وعبر فيها عن موقفه من ملف التقاعد الذي تم الحسم فيه في ظل التوظيف الجهوي.

المكالمة التي خلفت موجه انتقاذات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أمزازي في سياقها على أنه سيتم متابعة المتصل وكذا مسرب المكالمة قضائيا.

وكان أمزازي قد تفاعل مع هذه الضجة الفايسبوكية بالقول :” أجبته بكل تواضع واكدت له على قناعتي بالنسبة لهذا الملف مع منحه إمكانية حوار غير مباشر مع الأساتذة من أجل تجويد عرض الوزارة”.

وأضاف أمزازي بالقول : ” إن تسريب المكالمة من هذا الشخص لا تزعجني، ما قلته هو ما كنت اتداوله منذ البداية،هذه قناعتي”.

ويشار، أن تسريب المكالمة الهاتفية قد طالت تداعياتها المدعو طارق عبيبو، كونه هو صاحب الصوت، وهو الأمر الذي نفاه هذا الأخير نفيا قاطعا، مؤكدا أنه ذهب ضحية افتراء وبهتان، وأن صوته الحقيقي والأصلي مثبت بالدليل القاطع على مقاطع للفيديوهات المنشورة على حسابه الشخصي الفايسبوكي.

وأضاف طارق اعبيبو في اتصال بهبة بريس، أنه وأمام هذه الواقعة التي فاجأته وفاجأت كافة زملائه ممن يعرفونه حق المعرفة، جعلته يتقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك مرفوقة بمحضر من قبل مفوض قضائي توثق لتدوينات تمس بشخصه وتنال من سمعته، بعدما عمد عدد من الأشخاص إلى وضع صورته مرفوقة باتهام مباشر له والتشهير به.

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