صديق الجزائر يصدم نظام العسكر : التأكيد الأمريكي لمغربية الصحراء حُسم
هبة بريس- الرباط
شكّلت تصريحات السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة والمستشار الأمني السابق في إدارة دونالد ترامب، جون بولتون، بخصوص إعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، (شكلت) صدمة للنظام العسكري الجزائري.
وأكد بولتون الذي يعرف بأنه “صديق لنظام العسكر” خلال لقاء حول مستقبل الصحراء المغربية والموقف الأمريكي، الذي انعقد عبر تقنية الفيديو ، أن تكهناته السابقة حول تراجع إدارة جو بايدن عن الإعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية على أقاليمه الصحراوية ، سقطت ولم تتحقق.
وأضاف بولتون خلال ذات اللقاء الذي تفوح منه روائح دولارات الغاز والبترول الجزائري، أنه كان يعتقد أن الديموقراطيين سيسقطون قرار الجمهوري دونالد ترامب، بيد أن بعد توالي الأيام على نيل جو بايدن شرف الرئاسة أيقن أن الموقف الأمريكي حُسم بشكل نهائي ولايقبل التعديل أو التراجع.
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5 تعليقات
دهبت ملايير الدولارات الشعب الجزائري سدى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
هنيئا
حفظ الله جلالة الملك محمد السادس العبقري.الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه.والاعداء الى الجحيم.
الحمد لله على التدبير السليم للقضية الصحراوية بداية مع المغفور له الحسن التاني الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعامل صارم جدي وذكي كانت نتيجته كالتالي. وإن شاء الله المغرب سيتطور اكثر مع اخواننا فالصحراء وسنسير كلنا في طريق النجاح ضد اعداء النجاح والوطن والملكية.
(بولتون كان يعتقد أن الديمقراطيين سيسقطون قرار الجمهورييين في قضية الصحراء المغربية )هل بولتون قطع وعدا لي النضام الجزائري بأنه سيطيح بقرار ترمب وأراد اليوم أن يبرر فشله ؟اضن انه لا داعي لتبرير مالم يأخذ المقابل