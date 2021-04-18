صديق الجزائر يصدم نظام العسكر : التأكيد الأمريكي لمغربية الصحراء حُسم

هبة بريس- الرباط

شكّلت تصريحات السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة والمستشار الأمني السابق في إدارة دونالد ترامب، جون بولتون، بخصوص إعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، (شكلت) صدمة للنظام العسكري الجزائري.

وأكد بولتون الذي يعرف بأنه “صديق لنظام العسكر” خلال لقاء حول مستقبل الصحراء المغربية والموقف الأمريكي، الذي انعقد عبر تقنية الفيديو ، أن تكهناته السابقة حول تراجع إدارة جو بايدن عن الإعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية على أقاليمه الصحراوية ، سقطت ولم تتحقق.

وأضاف بولتون خلال ذات اللقاء الذي تفوح منه روائح دولارات الغاز والبترول الجزائري، أنه كان يعتقد أن الديموقراطيين سيسقطون قرار الجمهوري دونالد ترامب، بيد أن بعد توالي الأيام على نيل جو بايدن شرف الرئاسة أيقن أن الموقف الأمريكي حُسم بشكل نهائي ولايقبل التعديل أو التراجع.

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