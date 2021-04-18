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حريق يلتهم هكتارات مزروعة ضواحي سطات

2021-04-18 / 5:49 مساءً
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محمد منفلوطي_ هــــبة بريس

علمت “هـــبة بريس” من مصادرها أن حريق مهولا إلتهم مساء اليوم الأحد هكتارات من الاراضي المزروعة غرب مدينة سطات قرب دوار لحسن.

وأضافت مصادرنا أن عناصر الوقاية المدنية وعناصر الأمن حلوا بالمكان لفتح تحقيق في الموضوع، والعمل على اخماد النيران المشتعلة، ضمن واقعة تعيد من جديد طرح شبح الحرائق التي تلتهم كل سنة العديد من الهكتارات الفلاحية مخلفة دمارا كبيرا واستياء بين صفوف الفلاحين الصغار، ومعها ملف التأمين عن المخاطر المحدقة بالمنتوجات الفلاحية ببلادنا على الطاولة مجددا، وهو المشكل الذي بات يهدد اليوم استثمارات مهنيي القطاع وتقف ” الحرائق” حاجزا أمام نجاح استراتيجية مخطط المغرب الأخضر الذي تراهن عليه الحكومة مستقبلا لتطوير جودة المنتوج الفلاحي ورفع قدرته التنافسية.

وتساءل العديد من المتتبعين للشأن الفلاحي بالمنطقة عن دور المديرية الجهوية للفلاحة أو الإقليمية في عملية مشروع تجميع المحصول الوطني من الحبوب الذي يندرج في إطار برنامج المغرب الأخضر، وعن مدى انخراطها في انجاح مشروع” التنمية الفلاحية” الذي يشمل عدة أنشطة مرتبطة بالجوانب التقنية تهدف الرفع من الانتاجية على رأسها التأمين ضد الجفاف والحرائق وغيرها وتأطير الفلاحين وادماجهم وبالتالي الرفع من مداخيلهم.

مخاطر كهاته تتطلب من الوزارة الوصية على القطاع، مواصلة تفعيل التوجهات الاستراتيجية التي جاء بها مخطط المغرب الأخضر مع اعتماد سياسات تروم تدبير المخاطر المحدقة بالمنتوج الفلاحي عبر بلورة نظام تأميني كفيل بتحسين مناخ الأعمال بالقطاع.

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