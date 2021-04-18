خلال 24 ساعة .. تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن تسجيل 364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى505811 حالة .
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي إتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية.
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