النصيري يعزز رصيده التهديفي في الدوري الإسباني

هبة بريس ـ رياضة

سجل الدولي المغربي يوسف النصيري هدفا ساهم به في قيادة إشبيلية للفوز على مضيفه ريال سوسييداد بهدفين لواحد، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ووقع المهاجم المغربي المذكور الهدف الثاني لإشبيلية عند الدقيقة 24 من الجولة الأولى.

وعزز يوسف النصيري بهذا الهدف رصيده التهديفي في الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ بات يملك 16 هدفا، علما أن النصيري سجل أيضا هذا الموسم 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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