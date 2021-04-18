خرج قطار عن سكته بمصر
الصورةمن الارشيف

مصر.. قطار يخرج عن القضبان وأنباء عن ضحايا

2021-04-18 / 2:08 مساءً
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هبة بريس

أصيب العشرات في حادث قطار جديد شهدته مصر، الأحد، عندما خرج قطار متجه من القاهرة إلى المنصورة عن مساره في محافظة القليوبية.

وخرج القطار المتجه من القاهرة الي المنصورة عن القضبان، قرب محطة سكة حديد طوخ.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن 97 شخصا أصيبوا في الحادث، فيما دفعت الوزارة بالعشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وفي وقت سابق، قال محافظ القليوبية إن حصيلة الإصابات بلغت 103 أشخاص حتى الآن.

وتوقفت حركة القطارات، على خط القاهرة المنصورة بعد الحادث، فيما دفعت مستشفيات القليوبية بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفيات.

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