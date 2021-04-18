وهبي : دور رجال الأمن ينبغي أن يكون بعيد عن الاستفزاز والتجاوزات

هبة بريس ـ الرباط

أعلن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي عزمه الترشح خلال الانتخابات المقبلة مبديا توقعه أن يتصدر حزبه الانتخابات المقبلة .

واضاف وهبي أن حزبه قادر على قيادة الحكومة المقبلة وله الكفاءات الضرورية لإنجاح التجربة

وفي شق اخر ، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الملف الحقوقي بدأ يعرف نوعا من المنعرجات التي تثير الكثير من الأسئلة، حيث أصبح هذا الملف يشكل عبئا على المغرب

وأكد على ضرورة أن يشكل الملف الحقوقي ملفا استراتيجيا لدى الحكومة المقبلة، مشيرا أن من حق المغاربة أن يتظاهروا ويحتجوا .

واسترسل بالحديث ” لا يمكن القبول أبدا بأن يجر المواطنون في الشارع، وممارسة رجال الأمن لأدوارهم ينبغي أن تكون بعيدة عن الاستفزاز والتجاوزات ”

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