اتفاقية بين “بروميثيوس” و مجلس ” بوعياش ” حول ” التربية على الموطنة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وقع معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان اتفاقية تعاون وشراكة، مؤخرا، مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تهم مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية والجامعية.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس، وعن معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد ياسين بزاز المنسق العام، إلى الرفع من الوعي الحقوقي والديمقراطي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وقيم المواطنة بالمؤسسات التعليمية،

و بموجب الاتفاقية، يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان و معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان على تحقيق الأهداف المتفق عليها في الاتفاقية والتي تخص العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها بالوسط المدرسي والجامعي و بتنظيم أنشطة مشتركة تهم التربية على حقوق الإنسان؛ كما أن المعهد سيأخذ على عاتقه بكل التزام ومسؤولية مهمة إحداث وتنشيط نوادي حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية و بالجامعات المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تدخل في إطار تضافر جهود بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في تعزيز منظومة حقوق الإنسان و العمل على حمايتها و النهوض بها، وسعيا لمواصلة الجهود الرامية إلى المساهمة في التربية على المواطنة و حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية و تشجيع المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي في الوسط المدرسي، والجامعي، وكذا المساهمة في الرفع من جودة المنظومة التربوية عبر العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها وكذا تعزيز وتطوير علاقات التعاون والشراكة من أجل ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان

ويعتبر معهد بروميثيوس للديمقراطية و حقوق الإنسان، معهد شبابي مغربي مستقل عن الدولة والأحزاب السياسية والنقابات المهنية،ويعمل على تقييم وتتبع السياسات العمومية ،التكوين ونشر حقوق الانسان والديمقراطية لدى :

• الفاعلين المدنيين و الساسسين، خصوصا الشباب منهم.

• الشباب الجامعي و المتمدرس في التعليم العمومي و الخصوصي.

• الشباب الغير متمدرس، العامل و العاطل عن العمل.

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