بنك المغرب: سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو
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بنك المغرب : سعر صرف الدرهم شبه مستقر أمام الأورو

2021-04-18 / 10:40 صباحًا
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هبة بريس ـ و م ع

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام الأورو، وتحسن بـ 0,58 في المائة أمام الدولار، وذلك خلال الفترة بين 08 و14 أبريل الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 9 أبريل الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية عند 304,3 ملايير درهم، بانخفاض قدره 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 3 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 69 مليار درهم، منها 25,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,5 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 33.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 14 أبريل الجاري (تاريخ الاستحقاق 15 أبريل).

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