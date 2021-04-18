انتقادات نقابية للحكومة بسبب انفرادها في تحديد تواريخ الانتخابات المهنية

هبة بريس ـ الرباط

اصدرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بلاغا تتهم فيه الحكومة بالانفراد في إعلان وتحديد تواريخ الانتخابات المهنية.

وقالت النقابة في بلاغ لها، إنه في الوقت الذي كانت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تترقب اللقاء الثاني مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فوجئت بالإعلان عنها دون العودة للنقابات.

وكشفت النقابة أنه سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن التزم في اللقاء الأول الذي جمعه بممثلي الهيئات النقابية بمقر الوزارة الثلاثاء 6 أبريل الجاري (2021) بإعلان تواريخ إجراء الانتخابات المهنية ونشر اللوائح الانتخابية بعد مناقشة المقترحات والتعديلات المتعلقة بإصلاح مدونة الانتخابات المهنية لبعض الهيئات وفي مقدمتها على وجه التحديد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وعبرت النقابة عن استغرابها لنشر الجريدة الرسمية في عددها 6978 الصادر الخميس 15 أبريل 2021، ثلاثة قرارات وزارية تم بموجبها تحديد تواريخ انتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين في كافة القطاعات المهنية، تندرج جميعها (القرارات الوزارية) في سياق الإجراءات التنظيمية للتجديد العام لممثلي المأجورين الذين ستنتهي مدة انتدابهم بداية شهر يونيو 2021.

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