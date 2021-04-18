انتحار طفل في ربيعه السادس عشر بالرشيدية

هبة بريس - الرشيدية

اهتز حي بوتلامين (الفيلات) بمدينة الرشيدية مساء امس السبت 17 أبريل الجاري على وقع انتحار طفل شنقا داخل مرحاض بمنزل أسرته .

وافاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أن الطفل المنتحر “م.ام” يبلغ من العمر 16 سنة، وكان يتابع دراسته في المستوى الثالث بثانوية القدس الإعدادية بالمدينة.

وأضاف نفس المصدر أنه بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية لإخضاعها للتشريح الطبي، وتم فتح بحث قضائي لمعرفة ملابسات هذه الواقعة .

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