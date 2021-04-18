واشنطن تدعو دبلوماسييها الى بمغادرة تشاد

2021-04-18 / 8:30 صباحًا
0

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، الدبلوماسيين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية في تشاد بمغادرتها بسبب هجمات محتملة للمتمردين على العاصمة.

وبالإضافة إلى الموظفين غير الأساسيين بالسفارة، أمرت الوزارة أيضًا عائلات الموظفين الأمريكيين المتمركزين في البلاد بالمغادرة وذلك لرصد تحركات للجماعات المسلحة نحو في العاصمة نجامينا.

وقالت الوزارة في تحذير من السفر: “تحركت الجماعات المسلحة غير الحكومية في شمال تشاد جنوبا ويبدو أنها تتجه نحو نجامينا”.

وأَضاف التحذير “نظرًا لقربهم المتزايد من العاصمة، واحتمال اندلاع أعمال عنف في المدينة، صدرت أوامر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة تشاد عن طريق شركات الطيران التجارية”.

من جهة أخرى، أظهرت نتائج أولية نشرتها مفوضية الانتخابات أن الرئيس التشادي إدريس ديبي حقق تقدما كبيرا في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم 11 أبريل/ نيسان بما يقربه من تمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الوزراء الأسترالي : بلادنا شبه خالية من فيروس كورونا

رئيس الوزراء الأسترالي : بلادنا شبه خالية من فيروس…

2021-04-18 / 10:30 صباحًا
Photo of مقتل شخص في إطلاق نار بولاية نبراسكا الأمريكية

مقتل شخص في إطلاق نار بولاية نبراسكا الأمريكية

2021-04-17 / 11:47 مساءً
Photo of تونس تعلّق الدراسة حتى نهاية إبريل لكبح كورونا

تونس تعلّق الدراسة حتى نهاية إبريل لكبح كورونا

2021-04-17 / 11:00 مساءً
Photo of التشيك تطرد 18 دبلوماسيا روسيا

التشيك تطرد 18 دبلوماسيا روسيا

2021-04-17 / 10:33 مساءً
Photo of إيقاف خمسة متظاهرين بالجزائر العاصمة خلال الجمعة 113 للحراك

إيقاف خمسة متظاهرين بالجزائر العاصمة خلال الجمعة 113 للحراك

2021-04-17 / 10:29 مساءً
Photo of بدء محاكمة وزير الداخلية الإيطالي الأسبق بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر

بدء محاكمة وزير الداخلية الإيطالي الأسبق بتهمة احتجاز مهاجرين…

2021-04-17 / 9:19 مساءً
Photo of الملكة “إليزابيث” تقف على نعش زوجها” وحيدة” في رحلة الوداع الأخير

الملكة “إليزابيث” تقف على نعش زوجها” وحيدة” في رحلة…

2021-04-17 / 8:57 مساءً
Photo of مفتي مصر السابق : شرب الخمر والحشيش بعد الإفطار لا يبطل الصيام

مفتي مصر السابق : شرب الخمر والحشيش بعد الإفطار…

2021-04-17 / 8:42 مساءً
Photo of “فوكس” الاسباني يتهم حاكم سبتة بدعم المغرب

“فوكس” الاسباني يتهم حاكم سبتة بدعم المغرب

2021-04-17 / 6:51 مساءً
Photo of الجيش اللبناني يشكر الملك محمد السادس ويُثمن دعم المغرب

الجيش اللبناني يشكر الملك محمد السادس ويُثمن دعم المغرب

2021-04-17 / 6:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق