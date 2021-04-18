واشنطن تدعو دبلوماسييها الى بمغادرة تشاد

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، الدبلوماسيين غير الأساسيين في السفارة الأمريكية في تشاد بمغادرتها بسبب هجمات محتملة للمتمردين على العاصمة.

وبالإضافة إلى الموظفين غير الأساسيين بالسفارة، أمرت الوزارة أيضًا عائلات الموظفين الأمريكيين المتمركزين في البلاد بالمغادرة وذلك لرصد تحركات للجماعات المسلحة نحو في العاصمة نجامينا.

وقالت الوزارة في تحذير من السفر: “تحركت الجماعات المسلحة غير الحكومية في شمال تشاد جنوبا ويبدو أنها تتجه نحو نجامينا”.

وأَضاف التحذير “نظرًا لقربهم المتزايد من العاصمة، واحتمال اندلاع أعمال عنف في المدينة، صدرت أوامر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة تشاد عن طريق شركات الطيران التجارية”.

من جهة أخرى، أظهرت نتائج أولية نشرتها مفوضية الانتخابات أن الرئيس التشادي إدريس ديبي حقق تقدما كبيرا في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم 11 أبريل/ نيسان بما يقربه من تمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

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