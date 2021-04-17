أشخاص يؤدون صلاة التراويح

فاس.. مواطنون يتحدون المنع ويقيمون صلاة التراويح في الشارع العام

2021-04-17 / 11:23 مساءً
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هبة بريس- الرباط

شهدت منطقة زواغة بمدينة فاس ، مساء اليوم السبت 17 أبريل، استنفارا أمنيا ، بعدما تحدى عشرات الأشخاص قرار حظر التجول الليلي ، وأقاموا صلاة التراويح بمحيط مسجد “أهل الفتح بالمنطقة المذكورة.

وبحسب مصادر مطلعة ، فقد شهدت المنطقة انزالا أمنيا مكثفا ، بعدما حاول عشرات الأشخاص تنظيم مسيرة احتجاجية ضد قرار منع إقامة صلاة التراويح ، الأمر الذي دفع القوات العمومية الى منعهم تماشيا وقرارات حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مدة.

يذكر أنه تم منع إقامة صلاة التراويح داخل المساجد، خلال شهر رمضان، للسنة الثانية على التوالي، للوقاية من فيروس كورونا، وذلك ضمن حزمة تدابير مشددة، اتخذتها الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة، خلال شهر رمضان.

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‫4 تعليقات

  1. هنا تظهر جودة التعليم في الدول. التربية على المواطنة الاحترام الوعي الثقافة العلم بشتى انواعه كالفقه الرياضيات الخ…اذن هناك خلل ما يجب البحث عنه.

  4. البارح مشيت لمرجان منعاودش ليكم الناس يزاف كا كاين لا تباعد لا هم يحزنون تقول شي واحد قال ليهم غادي تقادا الماكلة من المغرب اليوم. وماشي هي البارح ديما يوميا. صراحة الحكومة ديال السي العثماني مارغاديي يوصلو النتخابات حتي يصخطو عليها الوزراء ديالها نيت أما الشعب محال إرميها عليهم شي واحد

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