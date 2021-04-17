أشخاص يؤدون صلاة التراويح

فاس.. مواطنون يتحدون المنع ويقيمون صلاة التراويح في الشارع العام

2021-04-17 / 11:23 مساءً
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هبة بريس- الرباط

شهدت منطقة زواغة بمدينة فاس ، مساء اليوم السبت 17 أبريل، استنفارا أمنيا ، بعدما تحدى عشرات الأشخاص قرار حظر التجول الليلي ، وأقاموا صلاة التراويح بمحيط مسجد “أهل الفتح بالمنطقة المذكورة.

وبحسب مصادر مطلعة ، فقد شهدت المنطقة انزالا أمنيا مكثفا ، بعدما حاول عشرات الأشخاص تنظيم مسيرة احتجاجية ضد قرار منع إقامة صلاة التراويح ، الأمر الذي دفع القوات العمومية الى منعهم تماشيا وقرارات حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مدة.

يذكر أنه تم منع إقامة صلاة التراويح داخل المساجد، خلال شهر رمضان، للسنة الثانية على التوالي، للوقاية من فيروس كورونا، وذلك ضمن حزمة تدابير مشددة، اتخذتها الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة، خلال شهر رمضان.

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