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تونس تعلّق الدراسة حتى نهاية إبريل لكبح كورونا

2021-04-17 / 11:00 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في تونس، السبت، حزمة إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة لكبح عدوى كورونا، ومنع تهاوي النظام الصحي الذي يشكو عجزا كبيرا في أسرة الإنعاش والأوكسجين.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، حسناء بن سليمان، في مؤتمر صحافي، إن “الوضع الصحي في البلاد خطير جدا، وينذر بفقدان السيطرة على الوضع الوبائي، وهو ما فرض اللجوء إلى غلق المؤسسات التعليمية لمدة أسبوعين في مرحلتي الابتدائي والثانوي، مع مواصلة الدروس عن بعد بالنسبة للجامعات”،كما أعلنت “منع تجول مختلف أصناف السيارات بداية من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، مع الإبقاء على موعد حظر التجول الليلي عند العاشرة ليلا”.

وفي ما يخصّ الدوام في الدوائر الحكومية، قالت بن سليمان إنه “سيتم اعتماد نظام التداول بين فريقين، وفق ما تحدده مصالح العمل، وستشدد السلطات في المرحلة القادمة تطبيق العقوبات على المخالفين لاحترام مختلف التدابير المعلنة”.

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