عمران لوزا يطلب تغيير جنسيته الرياضية تمهيدا للانضمام إلى المنتخب الوطني

هبة بريس- القسم الرياضي

قدم اللاعب عمران لوزا، المحترف في نادي نانت الفرنسي طلبا إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل تغيير جنسيته الرياضية، تمهيدا للانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي.

وكشفت مصادر إعلامية أن اللاعب عمران لوزا قرر تغيير جنسيته الرياضية، بعدما سبق له أن لعب للفئات السنية للمنتخب الفرنسي، من أجل الانضمام إلى منتخب أسود الأطلس، بعدما دخل ضمن اهتمامات المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش.

وازداد اللاعب عمران لوزا سنة 1999 بفرنسا ويشغل مركز وسط الميدان، ولعب هذا الموسم 27 مباراة مع نانت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا آخرا.

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