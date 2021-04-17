في الصورة عبد اللطيف وهبي

وهبي : التكنوقراط خطر يهدد الديمقراطية بالمغرب

2021-04-17 / 10:06 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن التكنوقراط يعدون أكبر “خطر” يهدد الديمقراطية في المغرب، مضيفا أنهم يخدمون مصلحة الاوليغارشية المالية.

وأضاف وهبي الذي الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني مساء اليوم السبت لمناقشة موضوع “برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي و انتظارات المجتمع”، أن مشروع الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس يعد ثورة حقيقية في تحقيق العدالة الاجتماعية لافتا انه كان موضوع توافق داخل البرلمان.

واسترسل وهبي في القول أن لم يعد مقبولا أنصاف الحلول مطالبا مؤسسة الحكومة باتخاذ قرارات تاريخية عوض الالتفات الى مايكتب في صفحات “الفايسبوك”، قائلا :”اذا رجعت رئيس حكومة غاندير لي فراسي”.

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