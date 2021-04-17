استفادة 9228 أسرة من عملية الدعم الغذائي لرمضان 1442 بإقليم شفشاون

تتواصل بإقليم شفشاون النسخة الثانية والعشرون من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442″، والتي تستفيد منها 9228 أسرة من الفئات المعوزة على المستوى الحضري والقروي بالإقليم.

وتسهر على تنفيذ العملية، التي أشرف على انطلاقتها عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، رفقة وفد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، لجان محلية تقوم بتوزيع المساعدات مباشرة على الأسر المستفيدة، بواقع 728 أسرة بالجماعة الحضرية لشفشاون و 8500 أسرة بالجماعات القروية ال 17 التابعة للإقليم.

وتنقسم الأسر المستفيدة من العملية بالوسط القروي على 2910 أسرة بدائرة باب تازة، و 1100 أسرة بدائرة باب برد، و 900 أسرة بدائرة أسيفان، و1000 أسرة بدائرة الجبهة، و1690 أسرة بدائرة بو احمد، و900 أسرة بدائرة بني احمد.

وفي هذا الإطار، أوضح المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بشفشاون، رشيد المدني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “عملية توزيع الدعم الغذائي لرمضان، التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وهي مستمرة في أحسن الظروف بفضل الوسائل اللوجستية المهمة المعبأة لهذا الغرض”، مبرزا “تجند السلطات المحلية وأعضاء اللجنة الإقليمية ومختلف المصالح المعنية لإنجاح العملية”.

وأضاف رشيد المدني أنه بالنظر للظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كوفيد 19، فقد تقرر إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها من أرامل ومعوزين ومعاقين ومسنين (..) ابتداء من اليوم الأول من رمضان، في احترام تام لقواعد السلامة الصحية التي أقرتها السلطات تفاديا لانتشار فيروس كورونا”.

وتتكون القفة الرمضانية للدعم الغذائي من سبع مواد غذائية، تتمثل في 10 كلغ من الدقيق الممتاز، و 5 لترات من الزيت النباتي، و 4 كلغ من السكر، و 1 كلغ من العدس، و 1 كلغ من الشعرية، و 1 كلغ من مركز الطماطم و 250 غرام من الشاي، مما سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

وأعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” لفائدة ثلاثة ملايين شخص، أي 600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459 ألف و504 أسرة من الوسط القروي.

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