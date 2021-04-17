بدء محاكمة وزير الداخلية الإيطالي الأسبق بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر

هبة بريس- وكالات

تبدأ محكمة باليرمو اليوم السبت، مقاضاة ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة الإيطالي اليميني المتطرف، بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني عام 2019 عندما كان وزيراً للداخلية.

وستبدأ محاكمة الوزير السابق الذي كان أيضاً نائب رئيس الوزراء في حكومة جوزيبي كونتي، في 15 سبتمبر(أيلول) المقبل.

ويتّهم السياسي اليميني المتطرف الذي يشكل حزبه جزءاً من التحالف الحاكم حالياً بقيادة ماريو دراغي، باحتجاز أشخاص بشكل غير قانوني وإساءة استخدام السلطة، لأنه منع إنزال 147 مهاجراً أنقذوا في البحر من قبل منظمة “أوبن آرمز” غير الحكومية في أغسطس(آب) 2019، ورفض لمدة 6 أيام منح ملاذ آمن لسفينة المنظمة الإسبانية التي رست قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية) فيما كان الوضع على متنها يتدهور.

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