بدء محاكمة وزير الداخلية الإيطالي الأسبق بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر

2021-04-17 / 9:19 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

تبدأ محكمة باليرمو اليوم السبت، مقاضاة ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة الإيطالي اليميني المتطرف، بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني عام 2019 عندما كان وزيراً للداخلية.

وستبدأ محاكمة الوزير السابق الذي كان أيضاً نائب رئيس الوزراء في حكومة جوزيبي كونتي، في 15 سبتمبر(أيلول) المقبل.

ويتّهم السياسي اليميني المتطرف الذي يشكل حزبه جزءاً من التحالف الحاكم حالياً بقيادة ماريو دراغي، باحتجاز أشخاص بشكل غير قانوني وإساءة استخدام السلطة، لأنه منع إنزال 147 مهاجراً أنقذوا في البحر من قبل منظمة “أوبن آرمز” غير الحكومية في أغسطس(آب) 2019، ورفض لمدة 6 أيام منح ملاذ آمن لسفينة المنظمة الإسبانية التي رست قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية) فيما كان الوضع على متنها يتدهور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التشيك تطرد 18 دبلوماسيا روسيا

التشيك تطرد 18 دبلوماسيا روسيا

2021-04-17 / 10:33 مساءً
Photo of إيقاف خمسة متظاهرين بالجزائر العاصمة خلال الجمعة 113 للحراك

إيقاف خمسة متظاهرين بالجزائر العاصمة خلال الجمعة 113 للحراك

2021-04-17 / 10:29 مساءً
Photo of الملكة “إليزابيث” تقف على نعش زوجها” وحيدة” في رحلة الوداع الأخير

الملكة “إليزابيث” تقف على نعش زوجها” وحيدة” في رحلة…

2021-04-17 / 8:57 مساءً
Photo of مفتي مصر السابق : شرب الخمر والحشيش بعد الإفطار لا يبطل الصيام

مفتي مصر السابق : شرب الخمر والحشيش بعد الإفطار…

2021-04-17 / 8:42 مساءً
Photo of “فوكس” الاسباني يتهم حاكم سبتة بدعم المغرب

“فوكس” الاسباني يتهم حاكم سبتة بدعم المغرب

2021-04-17 / 6:51 مساءً
Photo of الجيش اللبناني يشكر الملك محمد السادس ويُثمن دعم المغرب

الجيش اللبناني يشكر الملك محمد السادس ويُثمن دعم المغرب

2021-04-17 / 6:36 مساءً
Photo of اسبانيا.. توقيف مغربيين حوّلا أرض لمزرعة ماريجوانا

اسبانيا.. توقيف مغربيين حوّلا أرض لمزرعة ماريجوانا

2021-04-17 / 6:09 مساءً
Photo of العصابة تدفع بالجزائر نحو “الانزلاق وتعفين الوضع”

العصابة تدفع بالجزائر نحو “الانزلاق وتعفين الوضع”

2021-04-17 / 5:13 مساءً
Photo of الأحد.. تونس تعلن انطلاق رحلات إجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب

الأحد.. تونس تعلن انطلاق رحلات إجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب

2021-04-17 / 4:11 مساءً
Photo of أستراليا تربط وفاة امرأة بسبب تجلط الدم بلقاح “أسترازينيكا”

أستراليا تربط وفاة امرأة بسبب تجلط الدم بلقاح “أسترازينيكا”

2021-04-17 / 3:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق