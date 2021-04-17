في الصورة مفتي مصر السابق

مفتي مصر السابق : شرب الخمر والحشيش بعد الإفطار لا يبطل الصيام

2021-04-17 / 8:42 مساءً
1
هبة بريس- وكالات

رد علي جمعة، مفتي مصر السابق، على سؤال ورد له من زوجة تقول: «زوجي يدخن الحشيش بعد الإفطار ثم يصوم نهار رمضان، ويقول إنها مثل السجائر فهل يبطل صيامه؟».

وقال علي جمعة في رده على سؤالها، إنه لا يبطل الصيام، حيث أنه ليس من فعل الحرام يبطل صيامه، فالصيام له أركان، وهي النية والامتناع عن شهوة البطن والفرج، فإذا تحقق هذا تحقق الصيام.

وأضاف جمعة خلال فيديو له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ الكذب لا يبطل الصيام، لكنه من الممكن أن يضيع ثوابه، فمن شرب الحشيش أو السجائر أو الخمر أو ارتكب فاحشة بعد أذان المغرب فهذا حرام ولكن لا يبطل صيامه.

ولفت جمعة، أنّ صيام اليوم التالي ليس خطأ، وصحيح وصلاته مقبولة، موضحًا أنّه من الخطأ اعتقاد البعض أنه سيدخل النار بسبب أفعاله فيترك كل العبادات وهذا من الخطأ، وعلى الناس فهم ذلك جيدا

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس تعلّق الدراسة حتى نهاية إبريل لكبح كورونا

تونس تعلّق الدراسة حتى نهاية إبريل لكبح كورونا

2021-04-17 / 11:00 مساءً
Photo of التشيك تطرد 18 دبلوماسيا روسيا

التشيك تطرد 18 دبلوماسيا روسيا

2021-04-17 / 10:33 مساءً
Photo of إيقاف خمسة متظاهرين بالجزائر العاصمة خلال الجمعة 113 للحراك

إيقاف خمسة متظاهرين بالجزائر العاصمة خلال الجمعة 113 للحراك

2021-04-17 / 10:29 مساءً
Photo of بدء محاكمة وزير الداخلية الإيطالي الأسبق بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر

بدء محاكمة وزير الداخلية الإيطالي الأسبق بتهمة احتجاز مهاجرين…

2021-04-17 / 9:19 مساءً
Photo of الملكة “إليزابيث” تقف على نعش زوجها” وحيدة” في رحلة الوداع الأخير

الملكة “إليزابيث” تقف على نعش زوجها” وحيدة” في رحلة…

2021-04-17 / 8:57 مساءً
Photo of “فوكس” الاسباني يتهم حاكم سبتة بدعم المغرب

“فوكس” الاسباني يتهم حاكم سبتة بدعم المغرب

2021-04-17 / 6:51 مساءً
Photo of الجيش اللبناني يشكر الملك محمد السادس ويُثمن دعم المغرب

الجيش اللبناني يشكر الملك محمد السادس ويُثمن دعم المغرب

2021-04-17 / 6:36 مساءً
Photo of اسبانيا.. توقيف مغربيين حوّلا أرض لمزرعة ماريجوانا

اسبانيا.. توقيف مغربيين حوّلا أرض لمزرعة ماريجوانا

2021-04-17 / 6:09 مساءً
Photo of العصابة تدفع بالجزائر نحو “الانزلاق وتعفين الوضع”

العصابة تدفع بالجزائر نحو “الانزلاق وتعفين الوضع”

2021-04-17 / 5:13 مساءً
Photo of الأحد.. تونس تعلن انطلاق رحلات إجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب

الأحد.. تونس تعلن انطلاق رحلات إجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب

2021-04-17 / 4:11 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق