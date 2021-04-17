مفتي مصر السابق : شرب الخمر والحشيش بعد الإفطار لا يبطل الصيام

هبة بريس- وكالات

رد علي جمعة، مفتي مصر السابق، على سؤال ورد له من زوجة تقول: «زوجي يدخن الحشيش بعد الإفطار ثم يصوم نهار رمضان، ويقول إنها مثل السجائر فهل يبطل صيامه؟».

وقال علي جمعة في رده على سؤالها، إنه لا يبطل الصيام، حيث أنه ليس من فعل الحرام يبطل صيامه، فالصيام له أركان، وهي النية والامتناع عن شهوة البطن والفرج، فإذا تحقق هذا تحقق الصيام.

وأضاف جمعة خلال فيديو له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ الكذب لا يبطل الصيام، لكنه من الممكن أن يضيع ثوابه، فمن شرب الحشيش أو السجائر أو الخمر أو ارتكب فاحشة بعد أذان المغرب فهذا حرام ولكن لا يبطل صيامه.

ولفت جمعة، أنّ صيام اليوم التالي ليس خطأ، وصحيح وصلاته مقبولة، موضحًا أنّه من الخطأ اعتقاد البعض أنه سيدخل النار بسبب أفعاله فيترك كل العبادات وهذا من الخطأ، وعلى الناس فهم ذلك جيدا

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