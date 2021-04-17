“البام”يُسائل العثماني عن تعويضات العمال المتضررين من الاغلاق خلال شهر رمضان

هبة بريس- الرباط

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة آمال عربوش، سؤالا كتابيا، أمس الجمعة 16 أبريل الجاري ، لرئيس الحكومة، تضمن استفسارا حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تعويض الفئات المتضررة من تداعيات الاغلاق الليلي خلال شهر رمضان.

واعتبرت النائبة البرلمانية ، أن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة ستؤثر على عدد من المهن، التي تنشط خلال شهر رمضان الفضيل على الخصوص، وستساهم في تعميق الضرر المادي والمعنوي لشريحة واسعة من المغاربة سواء المشغلين بشكل مهيكل أو غير مهيكل.

وكانت الحكومة قد أقرت مجموعة من الإجراءات خلال فترة الشهر الفضيل تماشيا مع توصيات لجنة اليقظة، ومع تطور الحالة الوبائية ببلادنا، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور، وحفاظا على ما حققه المغرب في مواجهة الجائحة.

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