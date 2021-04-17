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العيون: شرطي يستخدم سلاحه الوظيفي لإيقاف مجرم له سوابق قضائية

2021-04-17 / 7:34 مساءً
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هبة بريس – أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادر متطابقة، أن شرطي تابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة العيون جنوب المملكة قد إضطر مساء أمس الجمعة 16 أبريل الجاري، إشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لإستعماله، وذلك بعد تدخل أمني من أجل توقيف شخص عشريني، من ذوي السوابق القضائية، ذات الشاب العشريني كان في حالة هستيرية حيث عرض سلامة المواطنين وكذا سلامة دورية عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث، على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالإختطاف والإحتجاز والضرب والجرح والسرقة، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي جعل مقدم الشرطة أن يشهر سلاحه الوظيفي بشكل إحترازي لتفادي الخطر ودفاعا عن نفسه وزملائه وكذا عموم المواطنين.

إلا أن التدخل الناجح للعناصر الأمنية التابعة لولاية أمن العيون، مكنت من توقيف المشتبه فيه وحجز السكين وشكل حركته عبر تصفيد اليدين، دون إطلاق أي رصاصة وحسب المصدر ذاته الذي أكد على أن الموقوف، تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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تعليق واحد

  1. صباح الخير الحمد لله على السلامة وماشاء الله على أمن الوطن الذي يقوم بالحماية لأن هناك فصل القانون الدستوري ينص على الشرطي أن يستعمل مسدسه في حالة الخطر وله الحق أما الدي معه السلاح الأبيض فله عقوبة بالحبس خمس سنوات

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