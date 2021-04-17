في الصورة حكيم زياش

زياش يسجل أمام مانشستر سيتي ويقود تشيلسي إلى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

2021-04-17 / 7:00 مساءً
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هبة بريس- القسم الرياضي

سجل الدولي المغربي حكيم زياش، اليوم السبت، هدفا قاد به تشيلسي للفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد والتأهل إلى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

ودخل زياش أساسيا في المباراة التي لعبت على أرضية ملعب ويمبلي بلندن، وسجل الهدف الوحيد في المباراة لصالح تشيلسي في الدقيقة 55 بعد تمريرة حاسمة من زميله الدولي الألماني تيمو فيرنر.

ويعتبر هذا الهدف الخامس لحكيم زياش بقميص تشيلسي هذا الموسم، بعدما سبق له أن سجل هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز وهدفين في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تسجيله لهدف في كأس الإتحاد الإنجليزي في وقت سابق.

وسيلتقي تشيلسي في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي مع الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع ليستر سيتي وساوثهامبتون غدا الأحد على أرضية ملعب ويمبلي.

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