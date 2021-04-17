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“فوكس” الاسباني يتهم حاكم سبتة بدعم المغرب

2021-04-17 / 6:51 مساءً
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وجه حزب “فوكس” اليميني المتطرف من جديد، اتهامات لرئيس حكومة سبتة المحتلة بدعم “اللوبي” المؤيد للمغرب، معتبرا أن الرباط لها أطماع بالثغر السليب.

واعتبر الناطق الرسمي باسم “فوكس” المتطرف في برلمان المدينة، كارلوس فيرديخو، يوم أمس الجمعة، أثناء مناقشة أوضاع هذه الأخيرة في ظل الظروف الصحية الراهنة وأيضا في ظل إغلاق الحدود البرية، أن إدارة رئيس مدينة سبتة المحتلة خوان فيفاس تدعم “اللوبي المؤيد للمغرب”، وأنه “خان ناخبيه وقاد المدينة إلى الخراب”.

ويحاول حزب “فوكس” تسميم العلاقات بين المغرب واسبانيا من خلال اقتراح مقترحات غالبا ما تثير حفيظة باقي الأحزاب، التي تنادي بالتعقل حينما يتعلق الأمر بالمغرب بالنظر الى الملفات الكبيرة التي تجمع مدريد والرباط في قضايا الهجرة ومكافحة المخدرات والإرهاب.

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