اسبانيا.. توقيف مغربيين حوّلا أرض لمزرعة ماريجوانا

هبة بريس- وكالات

تمكنت الشرطة الاسبانية، بضواحي ألميريا جنوب البلاد ، من توقيف مغربيين بعد احتلالهما لأرض بشكل غير قانوني، وتحويلها لمزرعة ماريجوانا.

وبحسب مصادر محلية فقد تم اكتشاف الواقعة من طرف صاحب المزرعة، ليربط الاتصال بالشرطة ويخبرهم بأنه لم يذهب إلى المزرعة منذ دجنبر 2020 وأن هناك أشخاص مجهولين يستغلونها دون إذنه، حيث تم توقيف المتهمين الذين زرعا حوالي 328 نبتة من الماريجوانا باستعمال 10 محولات كهربائية و 11 مصباحًا بقوة 600 واط.

وقد تم تقديم الموقوفين امام محكمة الميرية، بتهمة الاتجار بالمخدرات واختلاس الكهرباء.

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