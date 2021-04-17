السفيرة السويسرية تحل بتغازوت، ومحادثات لتنشيط السياحة الرياضية بالمنطقة

أحمد وزروتي: هبة بريس

إستقبل رئيس المجلس الجماعي لتغازوت شمال مدينة أكادير، أمس الجمعة 17 أبريل بمقر الجماعة، السفيرة الشرفية لدولة سويسرا بأكادير Roberta Euler.

وتركوا المحادثات بين الطرفين حول إمكانية جلب المستثمرين السويسريين للإستثمار في قطاع السياحة الإيكولوجية بتغازوت والنواحي والإطلاع على المؤهلات البحرية من شواطئ ومناطق السورف والسياحة الرياضية والطبيعية، اعتبارا لكون تفاوت وضواحيها تعد قبلة للسياحة الشاطئية والرياضية، حيث يقبل عليها جميع المواطنين برياضة ركوب الأمواج.

هذا وقد فتح النقاش أيضا حول أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة والصناعة الفندقية.

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