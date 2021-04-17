السفيرة السويسرية تحل بتغازوت، ومحادثات لتنشيط السياحة الرياضية بالمنطقة

2021-04-17 / 5:45 مساءً
0

أحمد وزروتي: هبة بريس

إستقبل رئيس المجلس الجماعي لتغازوت شمال مدينة أكادير، أمس الجمعة 17 أبريل بمقر الجماعة، السفيرة الشرفية لدولة سويسرا بأكادير Roberta Euler.

وتركوا المحادثات بين الطرفين حول إمكانية جلب المستثمرين السويسريين للإستثمار في قطاع السياحة الإيكولوجية بتغازوت والنواحي والإطلاع على المؤهلات البحرية من شواطئ ومناطق السورف والسياحة الرياضية والطبيعية، اعتبارا لكون تفاوت وضواحيها تعد قبلة للسياحة الشاطئية والرياضية، حيث يقبل عليها جميع المواطنين برياضة ركوب الأمواج.

هذا وقد فتح النقاش أيضا حول أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياحة والصناعة الفندقية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون: شرطي يستخدم سلاحه الوظيفي لإيقاف مجرم له سوابق قضائية

العيون: شرطي يستخدم سلاحه الوظيفي لإيقاف مجرم له سوابق…

2021-04-17 / 7:34 مساءً
Photo of طنجة.. مقتحم وكالة بنكية يعانق الحرية بعد سنتين من السجن

طنجة.. مقتحم وكالة بنكية يعانق الحرية بعد سنتين من…

2021-04-17 / 5:27 مساءً
Photo of إحباط محاولة تهريب طُنّين من الحشيش بالرشيدية

إحباط محاولة تهريب طُنّين من الحشيش بالرشيدية

2021-04-17 / 5:21 مساءً
Photo of حاولوا إقامة صلاة التراويح..مصلون “يهربون” فقيها بطنجة

حاولوا إقامة صلاة التراويح..مصلون “يهربون” فقيها بطنجة

2021-04-17 / 5:05 مساءً
Photo of

(بدون عنوان)

2021-04-17 / 4:55 مساءً
Photo of تسجيل 616 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 616 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-04-17 / 4:50 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس…

2021-04-17 / 4:46 مساءً
Photo of رحلة لجهنم.. ليلة بيضاء في اسطنبول قبيل الشروع في التخطيط للمغامرة (الحلقة4)

رحلة لجهنم.. ليلة بيضاء في اسطنبول قبيل الشروع في…

2021-04-17 / 4:30 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بإقليم الدريوش

2021-04-17 / 1:39 مساءً
Photo of “بنت الكوميسير ديالنا” تشعل “الفيسبوك”.. ونشطاء”القانون كطبقوه غير على الدراوش”

“بنت الكوميسير ديالنا” تشعل “الفيسبوك”.. ونشطاء”القانون كطبقوه غير على…

2021-04-17 / 12:53 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق