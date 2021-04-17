إحباط محاولة تهريب طُنّين من الحشيش بالرشيدية

هبة بريس-

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من حجز طنين و500 كيلوغرام من مخدر الشيرا وتوقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية بمنطقة قروية تقع غرب مدينة كلميمة، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، حيث تم ضبط المشتبه فيه متلبسا بنقل شحنة من المخدرات على متن سيارة نفعية، غير أنه رفض الامتثال وحاول الفرار بشكل عرّض حياة مستعملي الطريق وعناصر الشرطة للخطر، وهو ما اضطر ضابط شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عدة رصاصات تحذيرية، مكنت من تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه وتوقيفه.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة بداخل هذه السيارة مكنت من حجز 97 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنين و500 كيلوغراما، علاوة على حجز خرطوشتي سلاح للصيد و360 كيلوغراما من سنابل الكيف و70 كيلوغراما من مسحوق التبغ المهرب.

كما أسفرت هذه العملية الأمنية عن ضبط سيارة خفيفة أخرى، بعدما تخلى عنها سائقها ولاذ بالفرار، حيث تم العثور بداخلها على أربع رزم من سنابل الكيف بلغ مجموع وزنها 100 كيلوغرام، علاوة على 950 غرام من مخدر الشيرا و28 كيلوغرام من التبغ المهرب.

وأشار المصدر إلى أن عملية تنقيط المشتبه فيه الموقوف أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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