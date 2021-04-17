كورونا الاصاابت المغرب
الصورة من الأرشيف

خلال 24 ساعة .. تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-04-17 / 4:46 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 505 آلاف و447 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي إتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حاولوا إقامة صلاة التراويح..مصلون “يهربون” فقيها بطنجة

حاولوا إقامة صلاة التراويح..مصلون “يهربون” فقيها بطنجة

2021-04-17 / 5:05 مساءً
Photo of

(بدون عنوان)

2021-04-17 / 4:55 مساءً
Photo of تسجيل 616 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 616 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-04-17 / 4:50 مساءً
Photo of رحلة لجهنم.. ليلة بيضاء في اسطنبول قبيل الشروع في التخطيط للمغامرة (الحلقة4)

رحلة لجهنم.. ليلة بيضاء في اسطنبول قبيل الشروع في…

2021-04-17 / 4:30 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بإقليم الدريوش

2021-04-17 / 1:39 مساءً
Photo of “بنت الكوميسير ديالنا” تشعل “الفيسبوك”.. ونشطاء”القانون كطبقوه غير على الدراوش”

“بنت الكوميسير ديالنا” تشعل “الفيسبوك”.. ونشطاء”القانون كطبقوه غير على…

2021-04-17 / 12:53 مساءً
Photo of مسؤول بمنظمة امريكية : تعميم الحماية الإجتماعية يجسد عناية الملك بالمواطنين

مسؤول بمنظمة امريكية : تعميم الحماية الإجتماعية يجسد عناية…

2021-04-17 / 8:30 صباحًا
Photo of المضلومية : “بيجيدي” درعة تافيلالت يتهم السلطات باستهدافه

المضلومية : “بيجيدي” درعة تافيلالت يتهم السلطات باستهدافه

2021-04-17 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس السبت .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من المناطق

طقس السبت .. سماء غائمة وقطرات مطرية بعدد من…

2021-04-17 / 7:30 صباحًا
Photo of رصد 791مليون درهم لتأهيل قطاعي الثقافة والرياضة بجهة فاس مكناس

رصد 791مليون درهم لتأهيل قطاعي الثقافة والرياضة بجهة فاس…

2021-04-16 / 11:47 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق