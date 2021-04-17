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حاولوا إقامة صلاة التراويح..مصلون “يهربون” فقيها بطنجة

2021-04-17 / 5:05 مساءً
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هبة بريس – مكتب طنجة

شهد حي” المرس” أمس الجمعة، استنفارا أمنيا ، بعدما عمد بعض الأشخاص الى خرق حالة الطوارئ وإقامة صلاة التراويح بمحيط مسجد” المحسنين ” متحدين قرار حظر التجول والتنقل الليلي بعد الساعة الثامنة مساء خلال شهر رمضان.

مصادر مطلعة أفادت أن سرعة تدخل السلطات الامنية دفع بعدد من الاشخاص الذين عمدوا الى اقامة صلاة التراويح الى “تهريب” فقيه حاول ان يأمهم للصلاة تفاديا لاعتقاله.

وقرر المغرب عدم السماح بإقامة صلاة التراويح داخل المساجد خلال شهر رمضان، للسنة الثانية على التوالي، وذلك ضمن حزمة تدابير مشددة اتخذتها الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وسلالاته المتحورة خلال هذا الشهر.

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