مظاهرات بأمريكا بعد مقتل شاب لاتيني برصاص شرطة شيكاغو

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فجر مقتل مراهق على يد الشرطة بولاية شيكاغو غضبا في أميركا ، بعد أن ذكرت هذه الحادثة بما حدث لجورج فلويد الذي قتل في ماي من السنة الماضية على يد شرطي أبيض.

وتسبب نشر سلطات مدينة شيكاغو الأميركية أول أمس الخميس، تسجيل فيديو يظهر فيه شرطي يقتل قاصراً يبلغ من العمر 13 عاماً.

في التفاصيل، التقطت كاميرا للمشاة مثبتة على رأس شرطي، فيديو يظهر فيه شرطيان يلاحقان المراهق آدم توليدو وهو من أصل لاتيني، ويأمرونه بالوقوف ورفع يديه، ثمّ يطلقون النار عليه في الوقت الذي توقف الفتى ورفع يديه في الهواء.

وبينما أكد مدّعٍ أن آدم توليدو كان مسلّحاً، لم تتسنّ رؤية أي سلاح بين يديه في الفيديو.

بدورها، شددت محامية عائلة توليدو، أدينا فايس أورتيز للصحافيين على أنه سواء كان آدم ولداً يخدم في الكنيسة أم كان متورطا في نشاط سيئ، الواقع أنه كان يسير في الشارع وقتل بدون أن يكون مسلّحاً” عند مقتله.

وأوضحت المعلومات أن المراهق قتل في 29 مارس حوالي الساعة 02,30 فجراً، حيث تلقت الشرطة نداءً بعد أنباء عن إطلاق نار وطاردت سيراً المراهق وشاباً يبلغ 21 عاماً كان معه يُدعى روبن رومان. أوقف هذا الأخير بسرعة، لكن شرطياً استمرّ في مطاردة آدم توليدو قبل أن يطلق النار عليه.

و أوضح مساعد مدع في المقاطعة التي تضمّ شيكاغو أن توليدو كان يحمل سلاحاً عندما أُرديَ، إلا أن متحدثة باسم مقاطعة كوك قالت الخميس لقناة محلية إن هذا المدعي لم يكن على اطلاع كامل قبل التحدث أثناء جلسة.

محامي عائلة جورج فلويد الطفل الاول ضحية الشرطة في تغريدة له في التويتر أن “المشاهد فظيعة وصادمة وتشكل تذكيراً جديداً بآفة عنف الشرطة الذي لا نزال نعاني منه في أميركا، و بالحاجة الملحة لإصلاح الشرطة”، وفق قوله.

في سياق متصل، تجمّعت مجموعات صغيرة الخميس في وسط مدينة شيكاغو للاحتجاج سلمياً على مقتل المراهق بعد نشر المشاهد، وهتف البعض بالقول “اسجنوا الشرطيين!” و ” اوقفوا إرهاب الشرطة ” بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن هذه الواقعة جاءت في خضمّ محاكمة الشرطي الأبيض المتهم بقتل المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد في ماي 2020، وفي حادثة مماثلة، قُتل دونتي رايت في مينيابوليس على يد شرطية تؤكد أنها أخطأت بين مسدسها والصاعق الكهربائي “تايزر”.

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