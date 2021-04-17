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تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات بإقليم الدريوش

2021-04-17 / 1:39 مساءً
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4,3 درجات على سلم ريشتر، اليوم السبت بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بساحل جماعة أولاد أمغار بإقليم الدريوش، وقعت في حدود الساعة التاسعة و 51 دقيقة و29 ثانية (توقيت غرينيتش).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 6 كلم، عند التقاء خط العرض 35.584 درجة شمالا وخط الطول 3.609 درجة غربا

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