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“بنت الكوميسير ديالنا” تشعل “الفيسبوك”.. ونشطاء”القانون كطبقوه غير على الدراوش”

2021-04-17 / 12:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

“بنت الكوميسير ديالنا”، عبارة واحدة كانت كفيلة بإشعال مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بسبب تداول فيديو يوثق للسماح لشابة بالتجول ليلا بحرية رغم إجراءات حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان الكريم.

وحسب شريط فيديو تم تداوله بشكل واسع بموقع “فيسبوك”، فقد أوقفت عناصر الأمن سيارة بأحد السدود الأمنية للتأكد من سبب خروجها ليلا ومن توفرها على رخصة استثنائية للتجول الليلي، قبل أن يتعرف على هويتها ويخاطبها بالقول :”نتي بنت الكوميسير ديالنا .. ساكنة غي هنا .. غير دوزي”.

وسمح المسؤول الأمني المذكور للمعنية بالأمر، بالمرور دون تسجيل مخالفة خرق التجول الليلي في حقها، ما آثار سخط واستياء عدد من النشطاء.

وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين :”بنت الكوميسير تصول وتجول بحرية فالليل وولاد الشعب يتقيد ليهوم بروصي 300 درهم”.

وأضاف آخر: “القانون كطبقوه غير على الدراوش، وبنت الكوميسير كدور فالليل دون حسيب أو رقيب “.

وطالب النشطاء الجهات المعنية بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات اللاقانونية والتي تتناقض وشعار دولة الحق والقانون والمساواة التي يتغنى به الجميع.

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‫4 تعليقات

  1. يجب محاسبة اولئك المسؤولين ومعاقبتهم طبعا كي نعتبر انفسنا سواسية امام القانون وإلا باك صاحبي والزبونية والمحسوبية

  2. الكلام في المواقع لا يعطي نتيجة التغيير تضحية و الفاهم يفهم اما ان تنتظر المفسدين ان يحاسبو انفسهم او المقربين منهم فأنتم تحلمون

  3. هي من كان يجب ان تطبق عليها العقوبة و بصفة مشددة حتى تكون عبره .على الشرطي اداء الغرامة التي كانت ستأديها بنت الكمسير ديالو

  4. هادوك اللي سمحوا لها هم اللي وقفوا آخرين وفرضوا عليهم يخلصوا ادن خاص تجريدهم من اللباس وطردهم هم و محاسبة الكومسير ديالهم …

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