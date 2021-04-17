إصابة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي بكورونا
هبة بريس - وكالات
أعلن الحساب الرسمي للشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم السبت، عن إصابة القرضاوي بفيروس كورونا المستجد.
ونشر حساب الشيخ القرضاوي، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، “تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية”.
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2 تعليقات
قل اسي القرضاوي للذين ينكرون وجود كرونا او لايبالون وكان الوباء لن يصل اليهم
الحمد لله
هكذا يجب الرد