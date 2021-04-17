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العالم يتخطى عتبة الـ3 ملايين وفاة جراء فيروس كورونا

2021-04-17 / 10:48 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكدت الإحصاءات الرسمية الأخيرة أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تخطت اليوم السبت عتبة الثلاثة ملايين حالة وفاة.

وسجل في العالم حتى اليوم، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أكثر من 140 مليون إصابة مؤكدة بمرض “كوفيد-19″، منها ثلاثة ملايين و225 حالة وفاة، وأكثر من 79 مليونا و772 ألف حالة شفاء.

وتتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير قائمة أكثر الدول تضررا بالعدوى من حيث عدد الوفيات بـ 566296 حالة وفاة مؤكدة، حسب إحصاءات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الرسمية، وتليها كل من البرازيل (368749 وفاة) والهند (175649 وفاة)، وفقا للإحصاءات الرسمية في هتين الدولتين.

ويعتقد أن حصيلة الضحايا الحقيقية تتجاوز بشكل ملموس الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، بسبب عدم إجراء العدد الكافي من الفحوصات في بعض المناطق الفقيرة.

وانطلقت في العديد من الدول منذ أواخر العام الماضي حملات تطعيم ضد الفيروس التاجي، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن كيفية وعدالة توزيع اللقاحات على مستوى العالم.

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