المساعدات الغذائية المغربية

بيروت… وصول الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية المغربية

2021-04-17 / 9:55 صباحًا
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هبة بريس

حطت صباح اليوم السبت بالمطار العسكري ببيروت، طائرتان عسكريتان مغربيتان تحملان الدفعة الاولى من المساعدات الغذائية الموجهة ، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

وكان في استقبال هذه المساعدات سفير المغرب بلبنان السيد امحمد كرين، وأعضاء السفارة وممثل عن قائد الجيش اللبناني.

ومن المنتظر أن يستمر الجسر الجوي لنقل هذه المساعات يوم غد الأحد ، حيث من المنتظر في المجموع إيصال 90 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية على متن ثماني طائرات عسكرية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد أعطى موافقته السامية على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية و الشعب اللبناني الشقيق.

ويأتي هذا القرار الملكي استجابة لطلب تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19.

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