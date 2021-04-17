تعميم الحماية الاجتماعية خطوة استراتيجية نوعية نحو مغرب المستقبل
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مسؤول بمنظمة امريكية : تعميم الحماية الإجتماعية يجسد عناية الملك بالمواطنين

2021-04-17 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

أكدت كريستينا أوريانا، عضو بمجلس إدارة مؤسسة “أمريكا اللاتينية – إفريقيا القرن ال 21” بالشيلي، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، حفل إطلاق تنزيله، يجسد العناية التي يوليها جلالة الملك لصحة المواطنين.

وأضافت أوريانا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إطلاق ورش الحماية الاجتماعية في ظل وباء كورونا يؤكد الإرادة الراسخة ل “وضع العنصر البشري في صلب السياسة الصحية” في المغرب.

وتابعت أنه “من المهم أن نرى في بلدان مثل الشيلي والمغرب التي تعتمد في عائداتها على القطاعات الإنتاجية، يتم رصد هذه الموارد أساسا للقطاعات التي تهم المواطنين في المقام الأول” مثل الصحة.

وقالت، في هذا الصدد، إن “المواطنين يريدون الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج دون أن تصبح التكاليف الطبية عبئا أو مدعاة للقلق”، لافتة إلى أن الورش الذي أطلقه جلالة الملك كفيل ب”تعميم الحماية الاجتماعية ودمقرطة الوصول إلى الخدمات الصحية”.

وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.

ويهم هذا المشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (2021 و2022) وتعميم التعويضات العائلية (2023 و2024) وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.

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