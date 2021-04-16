مغادرة ثمان طائرات محملة بمساعدات غذائية لفادة الشعب اللبناني
بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أقلعت مساء اليوم الجمعة، ثمان (8) طائرات عسكرية مغربية محملة ب90 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.
وأعطى الملك محمد السادس القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، موافقته السامية على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية و الشعب اللبناني الشقيق.
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه سيتم تأمين إيصال هذه المساعدات إلى لبنان، عبر طائرات عسكرية مغربية.
وأضاف البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، و في إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19.
تعليق واحد
عسى تصل الطائرات بسلام و ترجع لأرض الوطن بسلام، و أن تحمل هذه المبادرة رسالة لأصحاب الشأن في لبنان كي يحدثوا سعد الحريري و هو الذي كان المدير العام لشركة سعودي_أوجيه و مقرها الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية و فرع لها بالمغرب حيث كانت مكلفة بصيانة القصور السعودية بالمغرب فاس و طنجة، محرومين مشردين، لا تغطية صحية و لا موارد مالية رغم المساهمة في صندوق الضمان الإجتماعي CNSS لأزيد من ثلاثين عاما
طردنا من العمل بإشارة من السفارة السعودية بالمغرب في 26 أبريل 2017 دون الاكثرات بحقوق و مستحقات منسوبي شركة سعودي أوجيه فرع المغرب