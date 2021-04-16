مغادرة ثمان طائرات محملة نحو لبنان بمساعدات غذائية أساسية

مغادرة ثمان طائرات محملة بمساعدات غذائية لفادة الشعب اللبناني

2021-04-16 / 11:08 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أقلعت مساء اليوم الجمعة، ثمان (8) طائرات عسكرية مغربية محملة ب90 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

وأعطى الملك محمد السادس القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، موافقته السامية على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية و الشعب اللبناني الشقيق.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه سيتم تأمين إيصال هذه المساعدات إلى لبنان، عبر طائرات عسكرية مغربية.

وأضاف البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، و في إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19.

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