إحاتارن يقترب من حمل قميص أسود الأطلس
إحاتارن محمد

إحاتارن يقترب من حمل قميص أسود الأطلس

2021-04-16 / 10:49 مساءً
0
هبة بريس ـ رياضة

اقترب اللاعب محمد إحاتارن، المحترف في نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي من حمل قميص المنتخب الوطني المغربي.

وكشفت مصادر إعلامية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدأت تحركاتها من أجل تأهيل اللاعب محمد إحاتارن لحمل قميص أسود الأطلس، بعدما أبدى اللاعب المذكور رغبته في تغيير جنسيته الرياضية.

وسبق للاعب محمد إحاتارن أن لعب بعض الدقائق بقميص منتخب هولندا للكبار، بيد أن خروجه مؤخرا من حسابات الطاقم التقني لمنتخب الطواحين دفعت اللاعب للتفكير في تغيير وجهته الدولية.

يشار إلى أن محمد إحاتارن البالغ من العمر 19 سنة تدرج ضمن الفئات السنية للمنتخب الهولندي، ويشغل مركز متوسط ميدان هجومي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنفيكا البرتغالي يرغب في التخلي عن عادل تاعرابت

بنفيكا البرتغالي يرغب في التخلي عن عادل تاعرابت

2021-04-16 / 8:12 مساءً
Photo of الأهلي المصري يدخل على خط التعاقد مع سفيان رحيمي

الأهلي المصري يدخل على خط التعاقد مع سفيان رحيمي

2021-04-16 / 5:28 مساءً
Photo of مدرب الرجاء يوضح حقيقة تصريحه المثير للجدل حول اللاعبين كبار السن

مدرب الرجاء يوضح حقيقة تصريحه المثير للجدل حول اللاعبين…

2021-04-16 / 4:09 مساءً
Photo of شاكير يعود لتداريب الرجاء

شاكير يعود لتداريب الرجاء

2021-04-16 / 2:04 مساءً
Photo of محكمة “طاس” تعاقب الوداد بسبب ويليام جيبور

محكمة “طاس” تعاقب الوداد بسبب ويليام جيبور

2021-04-15 / 8:51 مساءً
Photo of ادارة واد زم تحتج على توقيت مباراتها أمام الوداد

ادارة واد زم تحتج على توقيت مباراتها أمام الوداد

2021-04-15 / 1:26 مساءً
Photo of رسميا .. تعيين التونسي سعد الشابي مدربا جديدا لنادي الرجاء

رسميا .. تعيين التونسي سعد الشابي مدربا جديدا لنادي…

2021-04-13 / 12:42 مساءً
Photo of كأس الكونفدرالية الإفريقية: الرجاء البيضاوي في دور الربع بعد تغلبه على مضيفه بيراميدز المصري

كأس الكونفدرالية الإفريقية: الرجاء البيضاوي في دور الربع بعد…

2021-04-11 / 9:29 مساءً
Photo of وفاة رضا الساقي لاعب نجم الشباب البيضاوي وسط المقابلة

وفاة رضا الساقي لاعب نجم الشباب البيضاوي وسط المقابلة

2021-04-11 / 8:09 مساءً
Photo of الوداد الرياضي يفوز على بيتروأتليتكو الانغولي و يحسم الصدارة

الوداد الرياضي يفوز على بيتروأتليتكو الانغولي و يحسم الصدارة

2021-04-11 / 9:41 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق