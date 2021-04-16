إحاتارن يقترب من حمل قميص أسود الأطلس

هبة بريس ـ رياضة

اقترب اللاعب محمد إحاتارن، المحترف في نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي من حمل قميص المنتخب الوطني المغربي.

وكشفت مصادر إعلامية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدأت تحركاتها من أجل تأهيل اللاعب محمد إحاتارن لحمل قميص أسود الأطلس، بعدما أبدى اللاعب المذكور رغبته في تغيير جنسيته الرياضية.

وسبق للاعب محمد إحاتارن أن لعب بعض الدقائق بقميص منتخب هولندا للكبار، بيد أن خروجه مؤخرا من حسابات الطاقم التقني لمنتخب الطواحين دفعت اللاعب للتفكير في تغيير وجهته الدولية.

يشار إلى أن محمد إحاتارن البالغ من العمر 19 سنة تدرج ضمن الفئات السنية للمنتخب الهولندي، ويشغل مركز متوسط ميدان هجومي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0