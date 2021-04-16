سيارة مصلحة تنهي حياة سائق دراجة نارية

أحمد وزروتي: هبة بريس

لقي أحد سائقي الدراجات النارية الكبيرة حتفه اليوم الجمعة 16 أبريل قبيل آذان المغرب بقليل، بعد أن صدمته سيارة في ملك المجلس الجماعي لأورير بمنطقة تمراغت بالطريق الوطنية رقم 1 المؤدية إلى تغازوت.

وأضافت مصادر هبة بريس أن الراكب الثاني للدراجة النارية، تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني في حالة حرجة، فيما نقل جثمان سائق الدراجة إلى مستودع الأموات بذات المستشفى.

وأكدت مصادرنا أن سيارة الجماعة كان يقودها نائب رئيس المجلس الجماعي لأورير، والذي بدوره أصيب بإصابات نقل على إثرها هو أيضا إلى المستشفى.

هذا وقد فتح الدرك الملكي بالمنطقة تحقيقا حول الحادثة بأمر من النيابة العامة المختصة.

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