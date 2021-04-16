بشراكة بين مجموعة من الوزارات ..احداث معهد للتكوين في مهن الصناعة الدوائية

هبة بريس ـ الرباط

اعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية إطار لإحداث معهد للتكوين في مهن الصناعة الدوائية.

جاء ذلك، وفق بلاغ للوزارة، خلال حفل ترأسه كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة و مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب و علي السدراتي، رئيس الفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة- أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، حيث دعا جلالته إلى تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات ومن بينها المهن الطبية، كما تأتي في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني وتنزيل المشاريع الاستراتيجية لأجرأة القانون الإطار 51.17 لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأضاف أمزازي، أن هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع الورش الملكي الكبير الذي تجسده الرؤية المولوية الهادفة إلى كسب رهان تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، ولاسيما المحور المتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 والذي يشكل رهانا كبيرا لقطاع صناعة الأدوية.

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