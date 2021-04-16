ولاية أمن فاس تحتفي بالطفل "محمد يزيد"
ولاية أمن فاس تحتفي بالطفل "محمد يزيد"

ولاية أمن فاس تحتفي بالطفل “محمد يزيد”

2021-04-16 / 8:24 مساءً
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هبة بريس ـ ع محياوي

تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني القاضية بتدعيم انفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها المجتمعي، خصصت ولاية أمن فاس، صباح اليوم الجمعة 16 أبريل الجاري، استقبالا رمزيا على شرف الطفل “محمد يزيد” البالغ من العمر أربع سنوات، والذي عبّر عن تعلقه بمهنة الشرطة ورغبته في الالتحاق بأسلاك الأمن الوطني مستقبلا.

وقد أشرف والي أمن فاس على هذا الاستقبال الذي حضرته أطر أمنية من شرطة الزي الرسمي وأولياء أمور الطفل المحتفى به، حيث تم خلاله منح الطفل “محمد يزيد” زيا وظيفيا متكاملا خاصا بجهاز الشرطة بكامل إكسسواراته وبصنفيه الشتوي والصيفي، بالإضافة إلى لوحة إلكترونية خاصة بالتعلم لفائدة الصغار، كما تم تمكينه بالمناسبة من زيارة مجموعة من مرافق ولاية الأمن والقيام بجولة رفقة عناصر الشرطة، قبل التقاط مجموعة من الصور التذكارية رفقة عدد من الشرطيين والشرطيات.

وتأتي هذه الزيارة، التي تندرج في إطار مواصلة مسار الانفتاح المؤسساتي على كافة فعاليات المجتمع، في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، سعيا منها لترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وكذا تحقيقا لأمنيات الأطفال الصغار وجعلهم يعيشون لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها مهنة شرطي المستقبل.

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