نفيكا البرتغالي يرغب في التخلي عن عادل تاعرابت
عادل تاعرابت

بنفيكا البرتغالي يرغب في التخلي عن عادل تاعرابت

2021-04-16 / 8:12 مساءً
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هبة بريس ت رياضة

يرغب نادي بنفيكا البرتغالي في التخلي عن لاعبه الدولي المغربي عادل تاعرابت، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة “ريكورد” البرتغالية إن الجهاز الإداري لنادي بنفيكا يدرس بيع لاعبه عادل تاعرابت الصيف القادم، من أجل الاستفادة من صفقته ماديا، بعدما بصم على مستويات جيدة هذا الموسم وارتفعت أسهمه بشكل ملحوظ.

وحسب نفس المصدر فإن نادي بنفيكا يرغب في بيع تاعرابت من أجل الاستفادة من صفقته ماديا وأيضا من أجل التخفيف من أعباء الأجور التي يدفعها النادي للاعبيه، إذ يعتبر عادل تاعرابت من بين أعلى اللاعبين أجرا داخل النادي البرتغالي.

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