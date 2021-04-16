الملك يعطي موافقته السامية على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية و الشعب اللبناني

الملك يعطي موافقته على تقديم مساعدات غذائية لفائدة الشعب اللبناني

2021-04-16 / 7:56 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، موافقته السامية على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية و الشعب اللبناني الشقيق.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه سيتم تأمين إيصال هذه المساعدات إلى لبنان، عبر طائرات عسكرية مغربية.

وأضاف البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، و في إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19.

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