مفوض أممي يدعو لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا
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مفوض أممي يدعو لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

2021-04-16 / 6:49 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إنه يجب الاستمرار بالعمل في ليبيا حتى يتم بشكل تدريجي إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين التي يتم فيها الإبلاغ عن أعمال عنف.

وقال غراندي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة زيارته لإيطاليا: “حسب بياناتنا، لا يزال هناك حوالي 4000 محتجز في المراكز الرسمية، يقدر أن ربعهم على الأقل من المهاجرين واللاجئين”.

وقد حذر المفوض الأممي، من أنه “من المهم، لا سيما من خلال وجود وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مواصلة العمل على استقرار أوضاع الأشخاص الذين يغادرون مراكز الاحتجاز، حتى لا يقعوا ضحايا للمتاجرين والمجرمين مجددا”.

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