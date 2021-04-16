تساقطات مطرية تغرق خريبكة

من جديد …الأمطار تغرق شوارع خريبكة !!!

2021-04-16 / 6:37 مساءً
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هبة بريس ـ خريبكة

كلما تساقطت الأمطار لساعة متواصلة الا ووجدت ساكنة خريبكة نفسها محاصرة بالسيول ما يعني هشاشة البنية التحتية بل وغياب الجهات الوصية التي تراقب الانتخابات المقبلة بدل البحث عن حلول لهذه الطامة التي لا تريد ان تزول

وأظهرت العديد من الصورة غرق معظم الشوارع الرئيسية للمدينة وأزقتها في الماء، ما جعل رواد الفايسبوك يستنكرون سوء تدبير المسؤولين للشأن المحلي .

وخلفت هذه التساقطات خسائر مادية للكثير من المواطنين الذين تسللت السيول إلى منازلهم ومحلاتهم التجارية ، وهو ما خلف موجة غضب عارمة وسط الساكنة

ويبقى السؤال مطروحا ..مالغاية من صناديق الاقتراع اذا ظلت خريبكة على حالها و غير قادرة على الخروج من مشاكلها المتعددة ؟

 

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تعليق واحد

  1. نطلب الامطار لاننا بلد فلاحي في حاجة لها.ويمكن القول في نفس الوقت ليس لدينا مسؤولين في المستوى المطلوب.(قوادس واد الحار كلهم مخنوقين.الطرق مليئة بالحفر وكل حفرة لها مالها من سنوات 5.10.15.سنة لا أحد استطاع التعامل. معها ولو باترقاع كما يقال.

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