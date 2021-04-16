انطلاقة حملة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

بمباركة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و الملك محمد السادس وبمكرمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أعطى العصري سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المغربية اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 انطلاقة عملية “إفطار الصائم لعام 2021” تحت شعار ((حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم بالمغرب)) بحضور مصبح حارب الكعبي الملحق العسكري لدى سفارة الدولة بالرباط و علي المنصوري مدير مكتب ديوان ولي عهد أبوظبي بالرباط وأعضاء السفارة ورؤساء الجمعيات الخيرية المستفيدة وعدد من الإعلاميين.

ويقول السفير العصري سعيد الظاهري أن هذه المبادرة الخيرية “تؤكد حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مد جسور التعاون الإنساني مع المملكة المغربية انطلاقاً من العلاقات المميزة التي تربط بين بلدينا الشقيقين”.

ويُضيف أن “إطلاق هذه الحملة الخيرية يأتي في ظل ظرفية خاصة بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد19)، حيث ستُساهم هذه المبادرة الإنسانية في التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة على المستفيدين، كما أن هذه الحملة تتميز باتخاذ تدابير صحية وقائية التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المغربية من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المستفيدين”.

وتندرج هي المبادرة الإنسانية التي دأب سموه على تخصيصها سنويا للفئات المعوزة والمحتاجة في مختلف أنحاء المغر في إطار روح التعاون الإنساني الأخوي، وتُعبر عن أمل سموه في أن تظل هذه المبادرات الإنسانية عنوانا لروح الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وتشمل هذه الحملة الخيرية مختلف مناطق المملكة الشقيقة وضمنها المناطق الشرقية للمملكة (ميسور، أوطاط الحاج، تالسينت، بوعرفة، طاطا، فم ازكيد…) وتستفيد منها أكثر من 50 ألف أسرة مغربية، وتتم عملية التوزيع عن طريق الجمعيات المغربية الناشطة في المجال الخيري والإنساني بتنسيق مع السلطات المغربية.

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