الأهلي المصري يدخل على خط التعاقد مع سفيان رحيمي
سفيان رحيمي

الأهلي المصري يدخل على خط التعاقد مع سفيان رحيمي

2021-04-16 / 5:28 مساءً
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هبة بريس ـ رياضة

دخل نادي الأهلي المصري على خط التعاقد مع الدولي المغربي سفيان رحيمي، مهاجم الرجاء الرياضي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف موقع أنصار الأهلي المصري أن مهاجم الرجاء الرياضي بات مطلوبا بقوة داخل نادي القرن، لتعزيز الخط الأمامي للفريق خلال الموسم الكروي القادم، بعد المستويات المميزة التي بصم عليها اللاعب هذا الموسم مع الرجاء الرياضي.

ووفقا لنفس المصدر فإن إدارة الأهلي تواصلت مع وكيل أعمال اللاعب سفيان رحيمي من أجل معرفة موقف اللاعب من الانتقال إلى النادي واللعب في الدوري المصري، قبل التقدم بعرض رسمي لإدارة الرجاء الرياضي من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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