تزامنا ومحاكمة المُتعاقدين ..نقابة تدعو للاحتجاج بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

دعت الجامعة في بيان تلا دورتها السادسة الاستثنائية، إلى الخروج للاحتجاج بالرباط، يومي20 و27 ماي القادم، تزامنا مع محاكمة الأستاذة المتعاقدين المتابعين، على خلفية الانزال الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبة بمقاطعة كل المجالس التعليمية.

وأدانت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي)، ما أسمته “بالعدوان الممنهج على نساء ورجال التعليم”، مشددة على أنه لا بديل عن النضال الوحدوي ردا على المس بكرامة الأستاذة والأستاذ وعلى لا مبالاة الدولة والحكومة والوزارة ومن أجل حل المشاكل المطروحة.

و جددت النقابة، مطالبتها بالإدماج الجماعي العاجل في الوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، داعية للمشاركة في المسيرة القطبية بآسفي السبت 24 أبريل 2021 وفي الأشكال الاحتجاجية بالجهات الأخرى، المقرر تنظيمها.

وطالبت الجامعة، بضرورة وضع حد للغليان الذي يعيشه قطاع التعليم، مشددة على أن الأمر لن يتحقق، إلا بالحوار الجدي مع النقابات التعليمية، الجدي والمنتج والمسؤول، لمعالجة الملفات المطلبية ولرفع الحيف وإنصاف الشغيلة وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها.

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